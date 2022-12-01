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Ankara’daki 26 sanıklı gezi davasında, duruşma 28 Aralık’a ertelendi

Ankara’daki 26 sanıklı Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasında da karar çıkmadı. Mahkeme heyeti, bir sonra duruşmanın karar duruşması olacağını belirterek duruşmayı, 28 Aralık’a ertelendi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:28
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Ankara’daki 26 sanıklı gezi davasında, duruşma 28 Aralık’a ertelendi

Ankara’daki 26 sanıklı gezi davasında, duruşma 28 Aralık’a ertelendi
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ANKA'da yer alan haberde, Ankara’daki 26 sanıklı Gezi Davası’nda, daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlaması karşısında; 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçlama ile de ceza verilmesini talep etmişti. Davanın 25. duruşması bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.  

Davanın 3 dakika süren bir önceki duruşmasında, dosyaya ifadesi eklenen tanığın bir sonraki celsede sanıklarla yüzleştirilmesine karar verilmişti. 

Davanın bugün yapılan duruşmasında, bir sanığın başka bir davada yargılandığı suça ilişkin verilen tanık beyanına karşı savunması alındı. Ardından sanık, hakkında beyan veren tanık ile yüzleştirildi.

Yüzleşmenin ardından savcı, daha önceden verdiği mütalaayı tekrarladığını açıkladı. Savcının beyanının ardından mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın karar duruşması olacağını belirterek duruşmanın 28 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.

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