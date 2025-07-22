Ankara'daki bina yangını ile ilgili flaş karar!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili soruşturma kapsamında yapı denetim şirketi sahibi Y.S.K. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alacaatlı Mahallesi'nde olan bir sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz tarihinde yangın çıktı. Çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu sebeple alev aldığı tespit edilmişti. Öte yandan, şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına sebep olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması sebebiyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini belirlemişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.