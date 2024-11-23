Ankara’daki cinayetin zanlısı 2 sene sonra Kırıkkale’de yakalandı

Kaynak: İHA
Ankara’daki cinayetin zanlısı 2 sene sonra Kırıkkale’de yakalandı

Ankara'da Ağustos 2022'de seyir halindeki otomobilin yanına araçla yaklaşıp bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

Keçiören'de 23 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda, Eyüpcan K., araçla husumetlisi Ümit Yeniaktaş'ı takip etmiş ve otomobil içerisinde oğlu ile birlikte olan Yeniaktaş'a silahlı saldırıda bulunmuştu.

Ağır yaralanan Yeniaktaş, götürüldüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybetmişti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpcan K.'nın Kırıkkale'de olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından oluşturulan üç özel ekip, Kırıkkale'ye giderek bir hafta boyunca incelemelerde bulundu.

Çalışmaların ardından harekete geçen Cinayet Büro polisleri, Gündoğdu Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda katil zanlısını yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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