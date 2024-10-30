Ankara'daki Cumhuriyet coşkusunun imzası havadan görüntülendi

Kaynak: İHA
Ankara'daki Cumhuriyet coşkusunun imzası havadan görüntülendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara'nın simgelerindeki ışık şovlarının büyüleyen görüntüsü havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyunca süren çeşitli etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerle taçlandırıldı.

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Ankara'nın simgeleri olan Atakule, Ankara Kalesi, Cumhuriyet Kulesi ve TOBB Kuleleri, Cumhuriyet'in 101. yılı onuruna hazırlanan etkileyici ışık gösterileriyle adeta birer sanat eserine dönüştü.

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Kent merkezinin yanı sıra, Ankara'nın farklı ilçelerinde de konserler, sergiler ve halk dansları gösterileri düzenlendi. Havai fişek gösterileriyle birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılına olan bağlılık ve sevgi dile getirildi. İlçelerdeki etkinlikler de kutlamaların coşkusunu artırarak, Ankara'nın dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı ruhunu yaşattı.

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