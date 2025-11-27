YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Son dönemde Ankara'da her geçen gün daha fazla hissedilen trafik sorunu ve ulaşım konuları 'Şeridinde Kal, Değişimi Başlat' çalıştayında ele alındı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Şeridinde Kal, Değişimi Başlat çalıştayı düzenlendi. Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen çalıştayda uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.

ÇALIŞTAY YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ankara'da düzenlenen "Şeridinde Kal, Değişimi Başlat" çalıştayında, kentteki trafik kültürünün geliştirilmesi, ulaşım ve trafik sorunu ile teknolojik uygulamalar ele alındı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından organize edilen çalıştay, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda, "Ankara'da Ulaşım ve Trafik Sorunları" ile "Ulaşımda Teknolojik Uygulamalar ve Gelecek Mimarisi" başlıklı panellerde, alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştayda, kentteki trafik kültürünün güçlendirilmesi, ulaşım ve trafik sorunu, toplumsal farkındalık ile şehir içi ulaşımda iyileştirme önerileri ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, burada yaptığı konuşmada, trafik probleminde esas meselenin yol açmaktan ziyade toplu ulaşım olduğunu, kentte 20-25 yıldır ihmal edilen toplu ulaşım yatırımlarının 5-6 yıl içerisinde yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Haziran ayında temelini attıkları Mamak Metro Projesi'nin 2-3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Köylüoğlu, 44 kilometrelik metro çalışmasının ise projelerini hazırladıklarını, izin beklediklerini kaydetti.

Bu kapsamda kavşaklarda akıllı ulaşım sistemi çalışmaları yürütüldüğünü ve alternatif arterlerin hizmete alındığını anlatan Köylüoğlu, şunları ifade etti:

"'Hiç yol açılmamış, hiçbir şey yapılmamış' diyenlere açıklayayım, 19 köprülü kavşak, 2 alt geçit, 8 köprü, 1 alt geçit genişletmesi, 3 otoyol bağlantısı, 18 kilometre yeni alternatif bulvar, 1 viyadük bağlantısı tamamlanmıştır. Ayrıca bir geçiş köprüsü, çevre yolu alt geçidi, köprü birleştirmesi, köprülü kavşak yapımı ve 19 kilometre uzunluğundaki bağlantı bulvarı projeleri devam etmektedir. 2019 sonrasında 471 yeni otobüs hizmeti alınarak toplu taşıma filosu önemli ölçüde genişletilmiştir. 3 yeni hatta metrobüs projesi planlanmış olup, yoğun yolculuk koridorlarında kısa sürede devreye alınması hedeflenmektedir."

ANKARA'DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİNE ARAÇ DÜŞÜYOR!

Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise ulaşımın Ankara'nın son 30 yılının sorunu olduğunu ifade etti.

Ulaşımda uzun vadeli çözümlerin önemine vurgu yapan Şahin, şehrin, yapıların ve hareketlerin planlanmasının birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğunu dile getirdi.

Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş da Ankara'nın şu anda trafikte en fazla zaman kaybedilen dördüncü şehir olduğuna dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Ankara'da 3 milyon araç olduğunu belirten Tümtaş, "Nüfusumuzun 6 milyon olduğunu varsayarsak, her 2 kişiden birine bir araç düşmektedir. Bu da ciddi bir yoğunluğun temel nedenini oluşturmaktadır." dedi.

Tümtaş, kentteki trafiğin ekonomik, kültürel ve psikolojik etkileri de olan ciddi bir şehir sorunu haline geldiğini aktararak, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte ölümlü ya da yaralanmalı kazaların büyük bölümünün şerit ihlallerinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Ankara'da yaşanan trafik sorununun çözümü için Ankara Kent Konseyi Trafik Çalışma Grubu Üyesi Ali İmran Erseven ise konuşmasında akıllı ulaşım sistemlerine dikkat çekti.