Ankara'da siyasiler bu zinayı konuşuyor. İşin içinde Özlem Zengin'in kardeşi var. Mehmet Ali Çelebi bunda da torpil istemiş

PatronlarDünyası.com’dan Burak Altuner’in haberinde yer alan bilgilere göre; 24 Eylül 2023’te tarihinde gece saat 02.00 sıralarında Tokat’taki bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktoru olan Mustafa Çağlar B.'nin iddialarına göre, eşi Ece B.’nin yalnız olduğunu düşündüğü Ankara Yenimahalle’deki evine geldi. Çağlar B. kapının önündeyken içerden başka seslerin geldiğini duydu. Aldatıldığını düşünen Çağlar B. önce polisleri ardından dayısı Ali Ekber B. ve arkadaşları Gürkan İ. ve Binbaşı F.D.’yi aradı.

Polisleri bekledikleri sırada yakınlarıyla içeri giren Çağlar B. eşi Ece B.’yi Eyüp Ç.Z. ile kendi yataklarında zina yaparken yakaladı. Yataktaki Eyüp Ç. Z. evden kaçmaya çalıştı. Ancak Ece B’nin kocası Çağlar B. Onu yakaladı.

Çağlar B.’nin iş arkadaşı Gürkan, polislerle eve geldi. Polis ekiplerine durumu anlatan Çağlar B.’nin şikâyetçi olduğunu belirtmesiyle Tokat’taki bir başka hastanede Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Eyüp Ç. Z. polisler tarafından Şentepe Karakolu’na götürüldü. Ancak iddialara göre eşini zinada basan Çağlar B. Ve arkadaşları karakola gittiklerinde Eyüp Ç. Z. ve Ece B. ‘nin karakolda olmadıklarını gördü.

Olayın ertesi günü Ece B, kocası Çağlar B’ye boşanma davası açtı. Mustafa Çağlar B. de eşine karşı zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

KOCASI VE EVE GİREN DİĞER KİŞİLERDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Boşanma davaları sürerken siyasi nüfuz iddiaları ortaya çıktı. İddialara göre, evli kadınla yatakta basılan Eyüp Ç. Z. ablası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i devreye koydu. Ece B, eşinin arkadaşı olan Binbaşı F.D. ve Gürkan İ, ile dayısı Ali Ekber B. ve eşi Çağlar B. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal, silah kullanma, hırsızlık gibi suçlamalarla savcılığa başvurdu.

BİNBAŞI F.D.’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın tanıklarından Binbaşı F.D. ifadesinde “Arkadaşım Mustafa Çağlar B. beni arayarak evinden sesler olduğunu, polislere haber verdiğini, benim de yanında olmamı istediğini söyleyerek beni yanına çağırdı. Çağlar B’nin evinin önüne gittiğimde Çağlar’ın yanında dayısı Ali Ekber B. ve arkadaşı Gürkan İ. vardı. Biz polis ekiplerini beklerken Çağlar kendi anahtarı ile kapıyı açtı. İçeriye Çağlar, ben ve Ali Ekber girdiğimizde Çağlar’nın eşi Ece B’yi yatak odasında yanında bir başka adamla gördük. Çağlar eşine ve erkek şahsın kim olduğunu sorduğunda eşi ‘Ne var bunda?’ dedi. Bu esnada eşinin yanındaki adam ve (Eyüp Ç.Z) evden ayrılmaya çalıştı. Eyüp Ç.Z’nin evden gitmemesi için Çağlar ve Ali Ekber, Eyüp Ç.Z’yi kolundan tuttu. Yaklaşık bir dakika sonra Gürkan İ, polislerle birlikte eve geldi. Bu esnada Ece B. evden dışarı çıkmış. Polislerle birlikte geri geldi.

“KARAKOLA GİTTİĞİMİZDE ECE VE EYÜP ORADA DEĞİLDİ”

Olayı Polis ekiplerine anlattığımızda Eyüp Ç.Z’yi aşağıya götürdüler. Bize “Karakola götüreceğiz” dediler, bizi de karakola götürdüler. Şentepe karakoluna gittiğimizde Eyüp Ç. Z. ve Ece B. karakolda yoktu. Burada benim ifadem alındı. Bu olayın ertesi günü Ece B. Arkadaşım Çağlar’a karşı boşanma davası açtı. Çağlar da zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. Ece B, olay anında bana ve Çağlar’ın yanında olan diğer kişilere husumet gütmeye başladı.

Ece B, Çağlar’ın benimle çok yakın arkadaş olduğumu bildiği için Çağlar’ı yıldırmak amacıyla hakkımda iftiralarda bulunmaya başladı. Benim için Ankara 2. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyasında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe uygulaması kararı aldırdı. Ben karara itiraz ettim ancak itiraz halen sonuçlanmadı. Ece B’nin başvurusunda kendisini tehdit ettiğim; ısrarla takip ettiğim, çocuğunun velayetini Çağlar’a vermezse kendisini öldüreceğim iddiaları kesinlikle doğru değil.

Ece B. askeri personel olduğumu bildiği için eşini ve beni yıldırmak amacıyla bu başvuruları yaptı.

“OLAY ANININ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BULUNUYOR”

Olayla ilgili hem apartman görüntüleri hem de Çağlar B.’nin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar ile yine Çağlar’ın yatak odasında bulunan ve çocuk için taktırdığı kamera görüntüleri var. Tüm bu görüntüler boşanma davası dosyasında.

“ÖZLEM ZENGİN, POLİSLERE KARDEŞİNİN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ”

Eyüp Ç.Z. isimli kişi AKP Milletkvekili Özlem Zengin’in erkek kardeşiymiş. Olay günü Özlem Zengin’in kardeşi Eyüp Ç.Z’yi aradığını, daha sonra da polis memurlarının telefonuna Eyüp Ç.Z’nin kimlik fotoğrafını gönderdiğini gördüm. Ece B, bu siyasi gücü arkasına alarak eşi Çağlar B.’ye beni ülkeden sileceğini, terfi ve tayinlerimde sıkıntılar yaşatacağını, tutuklatacağını söyleyerek tehdit etti. Çağlar’ın bunları bana söyledi.

Arkadaşım Çağlar çocuğun velayetini istiyor ancak Ece B. velayeti vermek istemediği ve Çağlar’ı yıldırmak istediği için benimle uğraşıyor. Çağlar bana askeri personel olduğum için sıkıntıya düşmemek gerektiğini düşünerek çocuğun velayetinden vazgeçebileceğini söyledi ama ben bu durumu kabul etmedim. Hakkımda yapılan tüm suçlamalar bana birer iftiradır. Bana bu şekilde iftira atan ve beni tehdit eden Ece B’den şikayetçiyim.”

DOKTOR KOCA OLAN ÇAĞLAR B’NİN İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Eşi Ece B’yi Özlem Zengin’in kardeşi Dr. Eyüp Ç.Z ile yatakta yakalayan Dr. Çağlar B. de şok iddialarda bulundu. Binbaşı olan arkadaşı Binbaşı F.D.’ye yönelik baskıları anlatmak için askeri makamlara bir dilekçe yazan Çağlar B.’nin dilekçesi de ortaya çıktı. İfade şu şekilde:

“Eşim Ece B’yi 24 Eylül tarihinde kendi evimde, kendi yatağımda Eyüp Ç. Z. (Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in kardeşi) ile zina yaparken yakaladım. Zinadan yakalanan eşim Ece B, ayıplılık halini örtmek için ertesi gün şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davası açtı. Zina durumunu inkar etti. “Beni eterle bayılttılar” diyecek kadar fütursuz iddialarda bulundu. Hatta beni suçlu göstermek için darp, evdeki eşyaları çalmak, özel hayatın gizliliğini ihlal ve benzeri suçlarla suç duyurusunda da bulundu. Yine zina olayına şahit olmaları nedeniyle yanımda bulunan Binbaşı F.D., Dr. Gürkan İ. ve dayım Ali Ekber B. hakkında iftira ile suç duyurusunda bulunarak beni baskı altında tutmaya çalıştı.

Arkadaşım Binbaşı F.D. için elektronik kelepçe kararının kaldırılmasından sonra eşim Ece B, çıldırmış ve beni Genelkurmay’a giderek arkadaşım FD’nin hayatını bitirmekle tehdit etti. Sonradan eşim AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile 29 Aralık günü birlikte arkadaşım Binbaşı F.D’nin çalıştığı kuruma giderek, komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile konuşmuş olduğunu eşim Ece B’den öğrendim.”

“Bu bilginin doğru olduğunu FD’nin beni arayıp üzgün bir şekilde, belli etmeden, boşanma davasında Ece’nin istediklerini kabul etmemi söylediğinde teyit etmiş oldum. Israrlı bir şekilde F.D’ye ne olduğunu sormama rağmen herhangi bir şey söylemedi ama bana “Boşanma davasını koşulsuz kabul etmen gerekiyor gerisini sorma” dedi. Bende ne olduğunu zaten Ece’den duymuş olduğum için anladım ve ısrarcı olmadım o an için kabul ettim.

"HER ŞEYİMİ İSTEDİLER"

Ece, benim avukatıma bir boşanma protokolü gönderdi. Protokole göre, anlaşmalı olarak boşanmamızı, zinadan hiç bahsedilmemesini, çocuğumu alamayacağımı, tüm malların kadına ait olacağını, nafaka ödemem gerektiğini ve beni mağdur edecek birçok şeyi yazmıştı. Ece B, beni kendi evimde kendi yatağımda aldattığı yetmezmiş gibi beş parasız bırakmak ve beni çocuğuma karşı ilgisiz bir baba gibi göstermek için arkasındaki siyasi güçle ve iftiralarla çeşitli davalar açarak beni ve arkadaşlarımı mağdur etti.

"SON ÇAREM.... "

Beni üzen binbaşının olaya şahit olması nedeniyle elektronik kelepçe takılacak kadar ileri gitmeleri bu da yetmezmiş gibi onu kullanarak ve tehdit ederek, hatta bu olayın Genelkurmay Başkanı’na kadar gideceğini söyleyerek onur, şeref ve haysiyetiyle bir Türk subayının oynanmasıdır. Arkadaşımın tek suçu o gece tesadüfen benim yanımda olması ve olaya şahit olması oldu. TSK gibi şerefli bir kurumda makam ve mertebelerini kullanarak silah arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yummayacağınızı, silah arkadaşınıza uygulanan bu tehditlere karşı çıkacağınızı umut ediyorum. Son çarem olarak siz değerli sayın komutanlarıma durumu izah etmem gerektiğini düşündüm. Benim davam beni ilgilendirir; silah arkadaşınıza sahip çıkmanızı canı gönülden saygılarımla arz ediyorum.”

AVUKAT DAVAYA İLİŞKİN YORUMU ORTAYA ÇIKTI

Avukat Faruk Emre Akı 'zina-boşanma davası' ilişkisini şöyle değerlendirdi:

"Taraflar arasındaki derdest Ankara Aile Mahkemesinde görülen bir boşanma davası ve ayrı bir soruşturma ile soruşturma dosyasına verilen dilekçelerinde yer alan iddiaların hukuki sonucu üzerine yorum yapabiliriz. Zira yargılama süreçleri devam etmektedir. Yargılama bağımsız Türk mahkemelerinde yapılacak, hüküm kurulup kesinleşince maddi gerçek ortaya konulacak.

Taraflardan Çağlar zina sebebi ile boşanma davası açmıştır. Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak tanımlanmıştır. Kanunun 161. maddesinden Zina özel boşanma sebebi olarak tanımlanmıştır. Kanun zina yapanı tam kusurlu saymıştır. Hakim hakkaniyete, ortaya konan somut delillere, tanık anlatımlarına ve mesleki tecrübesine göre her olayda o olay özeline değerlendirme yapıp karar verir. Zina sebebi ile tam kusurlu tarafın nafaka ve tazminat taleplerini kanunun 161 maddesine göre ve mal paylaşımı konusunda taleplerini aynı kanunun 236 maddesine göre verir. Hakim takdiri olmakla kurulu tarafın mal paylaşım payını düşürebilir ve ortadan kaldırabilir.

Ancak zina iddiası sonuçlarının ağırlığı sebebi ile somut ve yasaya uygun elde edilmiş deliller ile kanıtlanmalı, maddi gerçek şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konmalı.

Hukuk muhakemeleri kanunu 189-2 ye göre özel hukuk davalarında hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınamayacağı söylese de Yargıtay bir kereye mahsus olmak kaydı ile zina olgusunun ispatı için alınan kayıtları delil olarak kabul etmiştir. Bu sebeple kamera kayıtları hakimin takdiri ile delil olarak kabul edilebilecektir.

Telefon yazışmaları, sair görüşme kayıtları ve tanık anlatımları da ispata yarar deliller olabilir. Burada önemli husus tanık ile aleyhine beyanda bulunduğu kişi arasında önceye dayanan bir husumetin olmaması gerekir. Ece B. isimli kişinin tanık hakkındaki suç duyurusunun sonucu önem kazanacaktır."