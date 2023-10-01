Ankara'daki terör saldırısının altından dram çıktı. Terör kurbanı veteriner Mikail'in hikayesi yürekleri dağladı

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Kızılay’da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin Kayseri’de öldürüp aracını aldıkları veteriner Mikail Bozloğan, çocukluğunda ölümden mucize eseri kurtulmuştu… Bozloğan 2005’te yani 18 yıl önce kuzeniyle ormanda kaybolmuş, kuzeni ölürken o eve dönmeyi başarmıştı.

Ama bu sefer terör belası veteriner olduğu köyünün yolunda onu hayattan kopardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin saldırı da kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasp ettikleri ortaya çıkmıştı.

Develi İlçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristlerin, 38 TP 982 plakalı aracını gasp ederek Ankara'ya gittikleri belirlenmişti.

YOLUNU KESEREK ÖLDÜRDÜLER

İki teröristin yolunu keserek öldürdükleri Bozloğan’ın cesedini kendisini arayıp ulaşamayan babası olay yerine gidip, yerdeki kan izlerini takip ederek buldu.

Çataloluk Köyü Muhtarı İsmail Yıldırım, Mikail Bozloğan’ın köylerine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırdağı nahiyesinde veterinerlik yaptığını belirterek, “İşten dönerken teröristler yolunu kesmiş, çalışkan ve yöre halkı tarafından sevilen biriydi. Saat kaç olursa olsun köylünün hastalanan hayvanları için koşar gelirdi. Daha 2 yıl önce evlenmişti. 4 ay önce de oğlu olmuştu” dedi.

TERÖR BELASINA KURBAN GİTTİ

İşte daha 2 yıl önce evlenen, 4 ay önce de oğlu olan Mikail, eşi ve oğluna doyamadan terör belasına kurban gitti.

Oysa Mikail, 18 yıl önce henüz altı yaşında bir çocukken ölüme çalım atmıştı. O çalımı gazetelerde bile manşet olmuştu…

2005’te Develi’de kuzeniyle mantar toplamak isterken kaybolmuştu küçük Mikail… İkisi de 6 yaşındaydı… İki kuzenden Hüseyin ölürken Mikail, sağ kurtulmayı başarmıştı.

Çocuklardan Mikail’in, kurtuluşundaki en büyük sırrın ise köy yolunu bulması ve buradan geçen bir minibüsün rotasını izlemek olduğu anlaşılmıştı…

Gedikli Köyü Bekçisi Salih Yiğit, Mikail’i tesadüf eseri orman alanında bulmuştu. 6 yaşındaki Mikail’in zor doğa koşulları ve yaban hayatına rağmen oldukça sağlıklı olması kuzeni Hüseyin için de umut ışığı yakmıştı.

Mikail’in rehberlik etmesiyle köyden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kısırca mevkisinde Hüseyin de bir kaya arasında yatarken bulunmuş ancak küçük çocuğun öldüğü anlaşılmıştı.

Mikail’in bulunmasına sevinen aile, Hüseyin’in ölümüyle sarsıldı…

KÖY YOLUNU BULDU ROTAYI İZLEDİ

Mikail’in, kurtuluşundaki en büyük sırrın ise köy yolunu bulması ve buradan geçen bir minibüsün rotasını izlemek olduğu anlaşılmıştı. Gece soğuk hava, bölgedeki kurt ve yaban domuzlarına rağmen şans eseri zarar görmeyen ve su içerek hayatta kaldığını söyleyen Mikail başından geçenleri “Ağabeyimin topladığı mantarlardan bulup eve getirmek için amcamın oğlu Hüseyin ile birlikte ormana gittik. Yolumuzu şaşırınca gece ormanda kaldık. Sabah yürüyüp gece ağaçların altında bekledik. Yürürken yiyecek aradık ama bulamadık. Sadece su içtik. Hüseyin dereyi geçemeyip geri dönmek istedi. Ben bilmediğim yönde yürüdüm. Bekçi amca beni buldu. Hüseyin’in öldüğünü duyunca çok üzüldüm. Benimle gelebilseydi Hüseyin ölmezdi” diye anlatmıştı.

İşte o mucize çocuk Mikail, terör kurbanı oldu…