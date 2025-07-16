Ankara'daki yangında 1'i bebek 3 kişi ölmüştü! Soruşturmada gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'daki yangında 1'i bebek 3 kişi ölmüştü! Soruşturmada gelişme

Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin öldüğü yangın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 müteahhit ve 1 şantiye şefi tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir apartmanda çıkan yangında 3,5 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Dumandan ise 7'si itfaiye eri olmak üzere 39 kişi etkilenmişti.

İHMALLER ZİNCİRİ

Yapılan ilk teknik incelemelere göre yangının çıkış nedeni, binanın şaft boşluğunda kullanılan standart dışı elektrik tesisat olarak belirlendi.

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Yangın söndürme sisteminin ise çalışmaması yangının büyüme nedenleri arasında gösterildi.

Yangının ardından başlatılan adli soruşturmada sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklanırken, 3 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

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