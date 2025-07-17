Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Olay, 13 Temmuz günü gece saat 22.00 sıralarında Çankaya'ya bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. 26 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Kahramanmaraşlı 29 yaşındaki Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti.

Cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirilen anne ve oğlu için Onikişubat ilçesindeki Serintepe Camii'nde bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende anne ve bebeğinin cenazesi dualar eşliğinde Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğretmen olan kardeşinin iyilik abidesi olduğunu ifade eden ağabey Yemliha Çelik, "Herkese iyilik yapardı ve iyilikle gitti. Yakınları arkadaşları çok büyük acı ve trajedi içindeyiz. Bir haftamız çok kötü geçti. Çok iyi bir insandı. Bir kez bile gören 'ne kadar tatlı bir insandı' diyor. Üniversitede herkese koşar iyilik yapardı, kendisinin bir anne olarak dünyaya geldiğini söyleyerek herkese anne olarak davrandığını söylerdi. Her zaman yanımdaydı. Biz uzun zamandır Ankara'da bir aradaydık. Çok güzel bir insan bu dünyadan gitti ama içimiz huzurlu tertemiz gittiler ve iyilikle gittiler. Ben evdeyken birden başım döndü ve biz birbirimize çok yakındık. İnsanlar sevdiğini yaşadığı ıstırabı duyar. Öyle oldum irkildim olay olduğunda. Biz adaletten gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Olayın tümüyle açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. İhmaller nedeniyle acılar yaşıyoruz. Kıymetli insanlarımız vefat ediyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

Enişte Ahmet Menekşe ise, "Cenazeyi bekletmemizin sebebi eşi Mustafa'nın isteği idi. Cenazeye katılmak ve bir kez görmek istedi. Fakat onun durumunun da ciddiyetini koruduğu söylendi ve biz de defin işlemlerine başladık. Kendisinin içi parçalandı Allah kimseye acılar göstermesin" diye konuştu.