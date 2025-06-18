Ankara'dan büyük göç: Gidiyorlar

Bu sezon TFF 1. Lig’e veda eden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas ve Dorin Rotariu transfer gündemini meşgul ediyor.

SAKARYASPOR İSTİYOR

İki futbolcu Sakaryaspor'un listesinde yer alırken Cephas ve Rotariu'nun yeşil-siyahlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sakaryaspor’un Ankaragücü'ne iki oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor.

Renaldo Cephas sarı lacivertli formayla bu sezon 32 maçta görev yaparken 11 gol ve 4 asist ile oynadı. Dorin Rotariu ise forma giydiği 35 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.