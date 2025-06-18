Ankara'dan büyük göç: Gidiyorlar

Ankara'dan büyük göç: Gidiyorlar

TFF 2. Lig’e düşen Ankaragücü’nün yabancı Cephas ve Rotariu yol ayrımında.

Bu sezon TFF 1. Lig’e veda eden Ankaragücü'nde Renaldo Cephas ve Dorin Rotariu transfer gündemini meşgul ediyor.

SAKARYASPOR İSTİYOR

İki futbolcu Sakaryaspor'un listesinde yer alırken Cephas ve Rotariu'nun yeşil-siyahlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sakaryaspor’un Ankaragücü'ne iki oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor.

Renaldo Cephas sarı lacivertli formayla bu sezon 32 maçta görev yaparken 11 gol ve 4 asist ile oynadı. Dorin Rotariu ise forma giydiği 35 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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