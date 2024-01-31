Ankara'dan çaldıkları otomobili sökmeye götürdükleri İzmir'de yakalandılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 28 Ocak'tarihinde otomobilin çalınması ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayda ilgili çalışma başlattı.

ARACI SÖKÜP SATMAK İÇİN GİTTİKLERİ İZMİR'DE YAKALANDILAR

Yapılan çalışma sonucu otomobilin plakasının başka bir araçla değiştirildiği tespit edildi. Polis ekipler izini sürdüğü şüpheli kişileri, araçla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde yakaladı. Aracı söküp, parçalarını satmak üzere İzmir'e götürdüğü tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.