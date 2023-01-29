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Ankara’dan deniz çıktı. Maden aranırken tesadüfen bulundu

Ankara’da maden arama çalışmaları sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası çok ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Mağarada yapılan çalışmalarla Ankara’nın 30 milyon yıl önce deniz olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:44
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Ankara’dan deniz çıktı

Ankara’dan deniz çıktı. Maden aranırken tesadüfen bulundu
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Ankara'da maden çalışmaları sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, Ankara'nın bulunduğu yerin bundan 90 milyon yıl önce okyanus, 30 milyon yıl önce deniz ve 5 milyon yıl önce ise tamamıyla göl olduğunu ortaya çıkardı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde maden arama faaliyeti sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası’nda çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, mağaranın oluşumuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Özellikle kalsiyum karbonatların çözülmesi sırasında okyanus kabuğundan kaynaklanmış olan taşlardan da etkilenerek çözünen elementlerin suyla beraber hareket edip Tulumtaş Mağarası’nın şekillenmesinde rol oynadığını aktaran Kadıoğlu, “Mağaradan alınan toprak örneklerinin krom, nikel ve kobalt değerlerinin çok yüksek çıkması bize doğrudan, okyanus kabuğundaki taşlarla ilişkili olduğunu gösteriyor” dedi.

 

 

 

'ANKARA İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Mağaranın suyun çekilmesiyle 5 milyon yıl önce 150 milyon yaşındaki Jura yaşlı kayaların çözünmeye başlamasıyla ilk oluşum izinin gerçekleştiğini aktaran Kadıoğlu, şöyle konuştu:

Şu an Ankara’nın bulunduğu yerin bundan 90 milyon yıl önce okyanus, 30 milyon yıl önce deniz ve 5 milyon yıl önce tamamıyla göl, günümüzde ise karasal bir hal aldığını görüyoruz. Ankara’nın hem kuzey bölümü hem de güney bölümü okyanus kabuğunun taşlarıyla karakterize edilmektedir. Çevredeki kayaların bileşiminden de etkilenen bir çözelti oluştuğu için okyanus kabuğunun etkisini biz Tulumtaş Mağarası’nın toprağının içinde bileşimsel anlamda görebilmekteyiz. Tulumtaş Mağarası uygulamalı eğitim için çok önemli bir fırsat. Mağara, Ankara için önemli bir fırsat.

Tulumtaş Mağarası’nın oluşumu sırasında oluşan sarkıtların, dikitlerin hikayesini anlatabilmek için mağara içine Gölbaşı Belediyesi tarafından özel açıklamalı levhaların konulduğunu belirten Kadıoğlu, şöyle devam etti:

MAĞARA TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

“Halkımız ziyaret ederken, yaprak şeklindeki, özellikle lahana şeklindeki yapıların nasıl ve neden oluştuğunun açıklamasını bulacaklardır. Bununla birlikte mağaranın en ilginç taraflarından biri de bazı yapıların kendiliğinden oluşmasıdır. Bazı figürlerin çözülmeler sırasından oluşması, mağaranın cazibesini artırmakta, ziyaretçinin de ilgisini önemli anlamda çekmektedir. Mağarada ısının sürekli sabit kaldığını tespit ettik.

Mağaranın tesadüfen taşocağı açılması, patlamayla ortaya çıkmış olmasından dolayı, vatandaşların emniyetli şekilde gezebilmesi için giriş bölümü çelik konstrüksiyonla desteklenerek güçlendirilmiştir. Tulumtaş Mağarası Gölbaşı Belediyesi tarafından projelendirilerek ihmal edilen bir çukurdan harikulade bir eğitim galerisine dönüştürülmüştür. Artık Ankara’nın gezilecek yeni doğal bir mekanı daha olmuştur."

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Tozanlı
29.01.2023 11:56
1990 lı yıllarda, başta kelkit havzası,kızılırmak güzergahında,ve çevre illerde yapılan araştırmada deniz kabukları ve diğer canlı fosilleri bulunmuştu ve anadolu birleşik olmadığı bu bölgede deniz ol  
 
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