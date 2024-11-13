Ankara’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de müfettiş iddiası. Gazeteci Aytunç Erkin açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağı oldu. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DE MÜFETTİŞ İDDİASI

Gazeteci Aytunç Erkin, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda, Ankara’dan sonra yapılan etkinlikleri incelemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de müfettiş gittiğini İBB kaynaklarının ise “Daha önce de gelmişlerdi. Alışığız” dediğini iddia etti.

Erkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ankara’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de müfettiş: Tüm etkinlikleri incelemek için bir mülkiye müfettişi geldi. İBB kaynakları “Daha önce de gelmişlerdi. Alışığız” dediler."