Ankaragücü'nden alkışlanacak karar

Buna göre kulübün alt yaş kategorilerinde oynayan futbolculara kitap okuma zorunluluğu getirildi.

Sarı lacivertli kulübün alt yapı oyunculara deplasmana gidişte 30, dönüşte 30 dakika olmak üzere toplam bir saat kitap okuyacak.

Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.