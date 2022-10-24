Giresunspor Ankaragücü'nden 1 puanı zor kurtardı

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede konuk ekibin golünü 69. dakikada penaltıdan Jese attı.

Ev sahibi takım 85. dakikada Bajic ile beraberliği sağladı.

Bu sonucun ardından 7 maçtır kazanamayan Giresunspor puanını 9'a Ankaragücü ise 8'e yükseltti.

Maçın önemli anları:

1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Bajic'in ara pasında Serginho ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Gökhan Akkan'dan döndü.

8. dakikada Serginho, Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Serginho, MKE Ankaragücü ceza sahası içerisinde baskı uyguladığı rakibinden kaptığı topu boş pozisyonda bulunan takım arkadaşı Görkem Sağlam'a aktardı. Görkem Sağlam'ın şutunda, top yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı:

49. dakikada MKE Ankaragücü atağında, Taylan Antalyalı'nın pasında topla buluşan Beridze, ceza sahasına girmeden sert bir şut çıkarttı. Kaleci Onurcan Piri iki hamlede topu kontrol etti.

55. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Bajic'in şutunda, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Taylan Antalyalı, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak defanstan döndü ve Jese'nin önünde kaldı. Jese'nin şutunda ise top üst direkten auta gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Bu dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde, ceza sahasında oluşan karambolde Murat Cem Akpınar'ın Atakan Rıdvan Çankaya'ya müdahalesi sonrası maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jese, topu ağlara gönderdi: 0-1

85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kuwas'ın sağ kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Bajic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Bitexen Giresunspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias, Alper Uludağ, Campuzano, Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Savicevic), Serginho, Borja Sainz (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan), Görkem Sağlam (Dk. 73 Kuwas), Bajic

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 80 Diack), Emre Kılınç (Dk. 88 Chatzigiovanis), Jese (Dk. 80 Ariyibi), Sowe (Dk. 88 Macheda)

Goller: Dk. 69 Jese (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Oğuz Ceylan (Yedek kulübesinde), Dk. 57 Tolga Ciğerci, Dk. 71 Jese, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Emre Kılınç, Dk. 90+2 Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Murat Cem Akpınar, Dk. 75 Alper Uludağ, Dk. 90 Campuzano (Bitexen Giresunspor)



