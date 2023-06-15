Ankaragücü başkanı Faruk Koca'dan transfer müjdesi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geride kalan sezonu ve transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Koca'nın açıklamaları;



-İsmi bilinmiş oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de ismi bilinen 1-2 isimle görüşmelerimiz sürüyor. Cuma günü de bir görüşmemiz var. Önümüzdeki haftalarda netleşir.

-Hocamızın onay verdiği birkaç oyuncu var. Görüşmeler devam ediyor. Tablo netleşmediği için bir şey söylemem ama Avrupa futbolunu bilen genç gurbetçi oyuncularla kadromuzu takviye edeceğiz. Ana kadromuz için 7 transfer olacak. Transferin yüzde 95'ini kampa yetiştirmeye çalışacağız. 1-2 fırsat transferi de sonra olabilir.



-Bajic, kadromuzda olmasını istediğimiz bir oyuncu. Kendisinin Giresunspor'la ilgili problemi olmazsa, sıcak bakıyoruz. Türkiye'yi bildiği için Bajic olursa seviniriz.



-Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar. Kaleci Gökhan'la ilgili de hocamızla görüştük. Onunla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.

-Çok zorlandığımız bir transfer oldu. Ali Sowe'un yıldızı burada parladı. Biz onun potansiyelini 2 yıl önceden biliyorduk. Geçen yıl aldık, müthiş performans gösterdi. Gelecek sezon da ligin en iyi forvetlerinden olacak. Yıldızı parladığı için yurt dışından ve Türkiye'den birçok kulüp almaya çalıştı. Bu da işimizi zorlaştırdı. Sowe'a bizim verdiğimiz rakamın Türkiye'de 1.5, yurtdışında ise 2.5 katını veren kulüpler oldu. Ancak Ali Sowe burada kalmak istedi. Başka kulüplerde alacağının üçte ikisi bedelle burada kaldı.



-Ankaragücü'nün bir dosyası var ama basit bir konu. Eren Derdiyok'la ilgili bir dosyamız var ve anlaştık. Sezon başında kendisine kadroda yer veremeyeceğimizi söylemiştik. Kendisi teklifleri kabul etmedi. Transfer yasağıyla ilgili bir sorunumuz yok.



-Bu sezon ligi 55-60 puan arasında bitirmeyi hedefliyorduk. Aslında mağduriyetlerimiz olmasaydı bu puana ulaşabilirdik. Direkt 12-19 puan arası bir mağduriyetimiz var. Ankaragücü, tarihinde mali olarak hiç olmadığı kadar rahat bir sezon geçirdi. Bütün mali disipline uyduk. 1-2 ay geçmeden bütün maaşları ödemeye çalıştık. Futbolcularımızın da bütün alacakları temmuz başına kadar ödenecek. Mali kısım değerlidir ama sportif başarı olmazsa yaptıklarınız gözükmez. Ancak Ankaragücü'nün bu sene iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Bütün rakiplerimiz bizimle oynadıkları maçların çok zor geçtiğini söylediler. Bu da gelecek için umut verici.



-Mehmet Büyükekşi'den başka herhangi bir aday çıkmadı. Ankaragücü olarak Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza verdik. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, tabloda başka aday görmedik. Kulüplerin geleceği, beklentilerin karşılanması için federasyon başkanından bir irade istedik. İsteklerimizi Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Özellikle kurullarla ilgili sıkıntılar oluyor ve kendisini yıpratıyor. Bu sıkıntıların yaşanmaması adına Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin ortaklaşa bir mekanizma kurması için prensip anlaşmasına varıldı. Üç ana sorun var; hakem kararları, temsilciler kurulunun raporları ve finansal durum. Bu üç başlıkla ilgili bizi rahatlatacak cevaplar verdi. (AA)