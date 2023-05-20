Ankaragücü başkanından hakem açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ümraniyespor karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü başkanından hakem açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi Mete Kalkavan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Faruk Koca'nın açıklamaları;

-Somut, tartışmasız, pozisyonlar ve ittifakla hakemlerin kararların yanlış olduğuyla ilgili maçlar ve pozisyonlar olunca bu tür açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz.

-Antalyaspor maçının 90. dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonu var. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hanımefendinin pozisyonla ilgili değerlendirmesi nedir bilmek istiyorum. O pozisyon penaltı mı değil mi? Penaltı yoksa korner mi değil mi? O pozisyon oluyor ve maç bitiyor. Bizim düşüncemiz o pozisyon penaltı, top ele değiyor. Maalesef hakem VAR'a gitmekle ilgili bir zaman dilimi açılacağından korneri kullandırmıyor ve maçı bitiriyor. Korneri verse VAR devreye girecek veya VAR'a gitmesi gerekecek. Eğer Lale Orta, olayla ilgili doğru karar neyse bildirirlerse, tüm sezon boyunca o pozisyonla ilgili hakemlerin verdiği kararları önlerine dökeceğim.

-İsimler üzerinden konuşmaktan gerçekten üzülüyorum. 2 yıl önce Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltımızla Ankaragücü olarak biz küme düştük. Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'nün yönettiği her maçında bizim mağduriyetimiz maalesef ki elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez. Daha dikkatli olur.

-Bu yıl sportif anlamda istedikleri konumda olmadıklarını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Açıkça söylemek gerekirse başarısızız. Çünkü beklediğimizin çok altındayız. Bunun bizden kaynaklanan yanı da hakem kararlarından kaynaklanan yanı da var. Tartışmasız 12 puanımız gitti. Dolaylı olarak da 17-18 puanımız gitti. Maç başı 1,5 puan alırız diye bekliyordum, hedefimiz 2 puandı. Şu anda o hedeften uzağız. Maalesef hala düşmeyle ilgili sancılar yaşıyoruz. Takımın potansiyeliyle bu ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde dört lig, bir kupa maçımız var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz.

-Sezon gerekli açıklamaları yaparım. Şu ortamda bu konuları konuşmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Kulübe zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmem. Takımın nereden nereye geldiğiyle ilgili sezon sonunda bir mali genel kurul yapmayı düşünüyorum.

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