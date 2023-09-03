Ankaragücü-Fenerbahçe maçı

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Fenerbahçe Ankaragücü’ne konuk oluyor.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftasında Fenerbahçe Ankaragücü’ne konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

MAÇ BAŞLADI
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı hakemin düdüğüyle başladı.

ANKARAGÜCÜ İLK SARI KARTI GÖRDÜ
Ankaragücü'nde Mert Çetin 7. dakikada Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

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