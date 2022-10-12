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Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı

Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:36
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Ankaragücü, Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor

Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
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Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçta taraftarlarını mutlu edecek bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, geride kalan hafta İstanbulspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine moral verdiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus'un felsefesiyle hücumu düşünen bir takım olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe gerçekten çok coşkulu oynuyor. Hücum hattında çok etkili ve bunu maçlara yansıtıyorlar. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir dönem geçiriyorlar ama biz de her hafta kendini geliştiren, öz güvenle birlikte daha da iyi oynayan bir takımız. Özellikle taraftarlarımızın beklediği oyuna, futbolcularımın sahada cevap vermesi bizi mutlu ediyor. Mağlup olduğumuz maçlarda da taraftarlarımız bizleri, oyuncularımızı tribüne çağırdı, gururlandırdı. Özelikle İstanbulspor galibiyeti bize nefes aldırdı. Oyuncularımızla analiz yaptık, iyi yaptığımız şeyleri paylaştık, daha iyi yapmamız gereken şeyleri de gösterdik. Hazırlıklara başladık. Takımın morali, öz güveni çok iyi. Pazartesi gününe kadar antrenmanlarımızı rakibin oyun şekline göre devam ettireceğiz. Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini değerlendirerek çalışmalarımızı devam ettirip, kendi stadımızda, coşkulu güzel bir futbolla seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyoruz."

Jorge Jesus'un özellikle ön alan baskısı yapıp, çok oyuncuyla hücum etmeye çalışan bir anlayışı olduğuna dikkat çeken Erdoğan. "Bunların getirdiği bazı zaaflar oluyor. Bu zaaflardan yararlanmak istiyoruz. Bu tür maçlarda sırf savunma yaparak istediğimiz sonuca ulaşamayız. Bizim de mecburen hücum futboluna cevap vermemiz gerekiyor. Doğru zamanda doğru yerde hücum yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan ayrıca, Brezilyalı sol bek Marlon'un sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladığını aktardı.

Sarı-lacivertli takım, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde devam edecek.

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