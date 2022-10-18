18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü Fenerbahçe maçı tarihe geçti. 22 bin kişinin izlediği karşılaşmanın dünyaya verdiği zarar ölçüldü

Ankaragücü Fenerbahçe maçı tarihe geçti. 22 bin kişinin izlediği karşılaşmanın dünyaya verdiği zarar ölçüldü

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, futbol endüstrisinin küresel ısınmaya sebep olan karbon salınımındaki etkisine dikkat çekmek için bir proje başlattı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:03
Takip Et

Ankaragücü Fenerbahçe maçının dünyaya zararı ölçüldü. Tarihi bir adım atıldı

Ankaragücü Fenerbahçe maçı tarihe geçti. 22 bin kişinin izlediği karşılaşmanın dünyaya verdiği zarar ölçüldü
+
Aa
-

Ankaragücü, dün oynanan Fenerbahçe maçında sera gazı emisyonunu hesapladı.

Sosyal medya hesabından proje ile ilgili paylaşımda bulunan Ankaragücü, şu ifadelere yer verdi:

“Futbolun engelleri yıkma ve dünyayı kurtarma mücadelemizde hepimize enerji verme gücü vardır. Bu kapsamda ilklerin kulübü MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, ülkemizde ilk defa bir futbol maçının sera gazı emisyonunu hesaplatarak bir maçın “Karbon Ayak İzini” ortaya çıkartacağız. Yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam için MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çaba harcamaya devam edeceğiz.

Yaşamı riske atan iklim değişikliği sorununa karşı ilkleri gerçekleştiriyor ve çözüm için adım atıyoruz. Faaliyetlerimizden ve futbol maçlarımızdan kaynaklı sera gazı miktarımızı hesaplamaya ve nötrlemeye ve iklim değişikliğine uyuma yönelik planlamalara başlıyoruz”

Fenerbahçe maçının “Karbon Ayak İzi” hesaplamalarında, taraftarların ulaşım yöntemleri, satılan bilet sayısı üzerinden, tüketilen yiyecek ve su miktarı, elektrik kullanımı gibi veriler de kullanıldı

KARBON AYAK İZİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Karbon ayak izi gündelik hayattaki faaliyetlerimiz ve tüketimlerimizle atmosfere yayılan karbondioksit gazı dahil tüm sera gazlarının ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
1
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
2
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
3
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu. Fiyatı duyanlar bir bardak su içecek
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
5
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
7
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Yalova Yebeltaş personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 18 Ekim'de ne oldu?
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
﻿Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.