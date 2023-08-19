Ankaragücü Garry Rodrigues'i resmen açıkladı

Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturan Garry Rodrigues, şimdi de başkent ekibi Ankaragücü ile anlaştı. Sarı Lacivertli ekip, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu açıkladı.

KAYNAK: AA
Ankaragücü Garry Rodrigues'i resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.

(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İstanbul’da güpegündüz sokak ortasında çırılçıplak dolaştı. Ülke çıplaklar kampına döndü Güncel
İstanbul’da güpegündüz sokak ortasında çırılçıplak dolaştı. Ülke çıplaklar kampına döndü
Türk mitolojisinde ceza tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ceza tanrısı kimdir?
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı
Anadolujet yolcuları rötara isyan etti Güncel
Anadolujet yolcuları rötara isyan etti
'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu Magazin
'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu
Katip nasıl olunur? Katip olma şartları neler? Keşfet
Katip nasıl olunur? Katip olma şartları neler?
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı Yaşam
Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı