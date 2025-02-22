Ankaragücü geceyi 4 golle kapattı

Ankaragücü Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti ve bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. MKE Ankaragücü, 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti. Teksüt Bandırmaspor ise 40 puanda kaldı.

ANKARAGÜCÜ 4 TEKSÜT BANDIRMASPOR 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Özgür Aktaş, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Rotariu, Osman Çelik (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Schulz (Dk. 73 Mesut Emre Kesik), Laura (Dk. 72 Rakoczy), Bajic (Dk. 90+2 Astanakulov)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 79 Kerim Avcı), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Paixao), Hikmet Çiftçi (Dk. 63 Louzif), Ndongala (Dk. 72 İbrahim Kaya), Messaoudi, Diony (Dk. 63 Araujo)

Goller: Dk. 7 (Penaltıdan) ve 90+1 Bajic, Dk. 76 Rakoczy, 90+3 Astanakulov (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Hikmet Çiftçi, Dk. 35 Diony, 45+1 Mehmet Özcan, Dk. 81 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Bajic (MKE Ankaragücü)