Ankaragücü Hanousek'i açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçen yıl devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Çek sol bek Matej Hanousek ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Matej Hanousek'in transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmıştır. Beştepe Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreniyle Matej Hanousek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Çek futbolcu, tüm kulvarlarda Ankaragücü formasıyla 35 maça çıktı.