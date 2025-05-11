Ankaragücü içeriden vurulmuş! Yetkili ağzından itiraf: Hatır gönül işleri

Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in son haftasında sahasında Amed SK'yı sahasında 2-0'la geçti. Bu galibiyete rağmen Başkent ekibi yine de kümede kalamadı. Mücadelenin ardından basın toplantısına katılan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan gözyaşlarını tutamazken şok edici bir itirafta bulundu.

İşte Mustafa Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"2019 GİBİ HİKAYE YAZACAKTIK"

"Çok üzgünüm. Takımımızın iki sezon üst üste düşmesi beni çok üzdü. Keşke 3-5 hafta önce gelseydik. Maç boyunca onurlu mücadelemizi sahaya yansıttık. Ankaragücü düştüğü yerden kalkmasını bilir. İkinci yarıda bizden önce 16 maç oynanmış 3 galibiyet, biz son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Keşke geçmişte 1 puanımız daha olsaydı. Özellikle Manisa maçı için söylüyorum. Ümraniye'nin de sahasında kaybedeceğini düşünmüyorduk. 2019'da olduğu gibi bugün de bir hikaye yazacaktık maalesef üçlü averajla biz küme düştük."

"KAL DERLERSE KALIRIZ"

"Hiçbir yere gitmedim, bekledim. Geldim 3 maçı da aldık. Hem maddi hem de manevi olarak başkan da yanımızdaydı. Ankaragücü 'seneye kal' derse kalırız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz."

"HATIR GÖNÜL İŞLERİYLE DÜŞTÜK"

"Hatır gönül işleriyle bu takım küme düştü. Biri oradan biri buradan arattırıyor takımı çalıştırmak için, yazık. Geçen yıl da bu yıl da aynısı."

BU SEZON TEKNİK DİREKTÖR DAYANMADI!

Ankaragücü'ne bu sezon adeta teknik direktör dayanmadı.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sırasıyla şu isimler görev aldı;

Cihat Arslan

Kenan Koçak

Hakan Demirkan (Yardımcı antrenör sadece 1 maç görev yaptı.)

Kemal Özdeş

Msutafa Dalcı

Mesut Bakkal

Mustafa Kaplan