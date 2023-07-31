Ankaragücü Karagümrük'ü tek golle geçti

MKE Ankaragücü, Düzce kampında Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Ankaragücü Karagümrük'ü tek golle geçti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında Ankaragücü, Stelios Kitsiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın da kontrollü oynadığı maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Ankaragücü karşılaşmayı 1-0 kazandı. (AA)

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Muğla Menteşe'de orman yangını Güncel
Muğla Menteşe'de orman yangını
Bingöl'de kaybolan şahıs sulama kanalında bulundu Güncel
Bingöl'de kaybolan şahıs sulama kanalında bulundu
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor Güncel
TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor
Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı Güncel
Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Ermenistan çıkışı Güncel
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Ermenistan çıkışı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı