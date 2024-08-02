Ankaragücü kupayı kazandı

Kaynak: AA
Ankaragücü kupayı kazandı

MKE Ankaragücü: 4 - Gençlerbirliği: 0

MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog'un golleriyle 4-0 kazandı.

- MKE Ankaragücü 19. kupasını aldı

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, TSYD Ankara Şubesi kupasını 19. kez müzesine götürerek kupayı en fazla kazanan takım unvanını elde etti.

Düzenlenen törenle MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç birlikte verdi.

Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen takdim etti.

İlgili Haberler
Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı
Son Haberler
Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı Yerel Haberler
Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı
New York borsasında sert düşüş Ekonomi
New York borsasında sert düşüş
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı Gündem
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı
Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı Spor
Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı
ABD'de fabrika siparişleri dibi gördü Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri dibi gördü
Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı Yerel Haberler
Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada Yerel Haberler
Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada