6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı

Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı

Josef de Souza'nın eşi Danielle Araujo, Brezilyalı yıldızın Ankaragücü maçında kırmızı kart görmesinin ardından çok flaş bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:52
Takip Et

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden flaş destek geldi

Josef'in eşinden ''Hırsız girse aynı şeyi yapar'' mesajı
+
Aa
-

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarın sahaya girmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden bir destek mesajı geldi.

Brezilyalı yıldızın eşi Danielle Araujo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bugünün mutlu bir gün olması gerekiyordu. 12. evlilik yıldönümümüzü kutlarken eşimi evde farklı bir şekilde karşılamak isterdim. Evden tekrar futbola döndüğü, takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte mücadele edecek ve takımın bu sezon hedeflerine ulaşması için katkı sağlayabilecek olduğu için çok ama çok mutlu çıktı.

Ama eve döndüğünde, galibiyete rağmen üzgündü. İlk olarak takım arkadaşına saldırıldığı için, ve ardından onların fiziksel bütünlüğünü koruma amaçlı verdiği reaksiyon sonrasında yaşananlardan dolayı.

Hala mutlu bir gün geçirebiliriz. Yaşananlar asla silinmeyecek ama benim bir eş olarak amacım, sahanın içerisinde olmayan insanlar onu ne kadar yargılasa da ona her zaman hayranlık duyulacak bir karaktere sahip olduğunu söylemek. Ben her anımı onunla yaşıyorum ve çok iyi biliyorum ki evimize bir hırsız girse aynı şekilde ailesini de korurdu, tıpkı takım arkadaşlarını koruduğu gibi.

Seni seviyorum hayatım. Sana karşı olanlar olsa bile ailen ve arkadaşların senin hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadığını çok iyi biliyor. 12. evlilik yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
5
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
6
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
7
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı
﻿Josef'in eşinden
﻿Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.