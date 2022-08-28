Ankaragücü'nde istifa kabul edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti.

Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.