Ankaragücü Mustafa Kaplan ile nikah tazeledi!

Kaynak: AA
Ankaragücü Mustafa Kaplan ile nikah tazeledi!

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için camiamızın yakından tanıdığı, Ankaragücü ruhunu her daim sahaya yansıtan Sayın Mustafa Kaplan ile sözleşme imzalamıştır. Bu karar, sadece teknik tercih değil; Ankaragücü'nün özüne, mücadelesine ve vefaya inancının göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra Trendyol 1. Lig'deki son 3 maçını kazanmasına rağmen küme düştü.

aa-20250603-38170398-38170396-mke-ankaragucu-mustafa-kaplan-ile-devam-karari-aldi.jpg

Son Haberler
Galatasaray’ın şampiyonluk tesciline sosyal medya tepkileri
Galatasaray’ın şampiyonluk tesciline sosyal medya tepkileri
Dries Mertens'ten olay Fenerbahçe itirafı!
Dries Mertens'ten olay Fenerbahçe itirafı!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Çölyak hastalarına glütensiz destek
Çölyak hastalarına glütensiz destek
TIR faciası! Sürücü mucizevi şekilde kurtarıldı
TIR faciası! Sürücü mucizevi şekilde kurtarıldı