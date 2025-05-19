Ankaragücü Süper Lig’e yükseldi

Kaynak: AA
Ankaragücü Süper Lig’e yükseldi

Esenler Erokspor’u play-off finalinde serilerde 3-0 mağlup eden Ankaragücü, adını Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdırmıştı.

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