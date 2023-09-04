Ankaragücü taraftar grubundan polisin sert tutumuna eleştiri

Ankaragücü taraftar grubu "Gecekondu" dün akşam oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe maçından sonra polisin taraftarlara müdahalesinde gösterdiği sert tutumuna tepki gösterdi.

KAYNAK: ANKA
Ankaragücü taraftar grubundan polisin sert tutumuna eleştiri

Ankaragücü, Süper Lig karşılaşmasında dün Fenerbahçe’yi ağırladı. Başkent takımının 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Ankaragücü taraftarına yönelik polisin tutumu tepki çekti. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayları , taraftarımıza yapılan müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Şehrimizin kolluk kuvvetlerinin konu Ankaragücü camiası olunca neden yapıcı tavır değilde orantısız güç kullanmayı tercih etmesi merak konusudur. Tek derdi sevdası olan taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

whatsapp-image-2023-09-04-at-13-49-09.jpeg

(ANKA)

Öne Çıkanlar
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum Güncel
İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum
Filenin Sultanları'nın kazandığı para ödülü belli oldu. Bize yaşattıkları ise paha biçilemez Spor
Filenin Sultanları'nın kazandığı para ödülü belli oldu. Bize yaşattıkları ise paha biçilemez
Uyurken damdan düştü öldü Güncel
Uyurken damdan düştü öldü
Şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Ağız konusunu gideriyor. Cildi yeniliyor Şifalı Bitkiler
Şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Ağız konusunu gideriyor. Cildi yeniliyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın Güncel
Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Vergi ödemelerinde yeni uygulama Güncel
Vergi ödemelerinde yeni uygulama
İtalyan devi 2 Türk şirketini satın aldı. Dünya'da 306 ofisi 5 bin 300 çalışanı var Ekonomi
İtalyan devi 2 Türk şirketini satın aldı. Dünya'da 306 ofisi 5 bin 300 çalışanı var