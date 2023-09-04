Ankaragücü taraftar grubundan polisin sert tutumuna eleştiri

Ankaragücü, Süper Lig karşılaşmasında dün Fenerbahçe’yi ağırladı. Başkent takımının 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Ankaragücü taraftarına yönelik polisin tutumu tepki çekti. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayları , taraftarımıza yapılan müdahaleyi doğru bulmuyoruz. Şehrimizin kolluk kuvvetlerinin konu Ankaragücü camiası olunca neden yapıcı tavır değilde orantısız güç kullanmayı tercih etmesi merak konusudur. Tek derdi sevdası olan taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

(ANKA)