Ankaragücü, TFF 2. Lig'e düştü

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düştü.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı kazansa da lige veda etti.

Manisa FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü sezonu 48 puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucu 17. sırada yer alan başkent ekibi, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

ÜST ÜSTE KÜME DÜŞTÜ

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, üst üste küme düşerek 2. Lig'e kadar geriledi.

Karşılaşmaya ilgi göstererek tribünlerin büyük kısmını dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Eryaman Stadı'nın çevresi ve içinde yoğun güvenlik önlemi alındı.