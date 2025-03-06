Ankaragücü üç puanı üç golle aldı

Trendyol 1.liginin 28.haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor, müsabakayı 3-0 kaybetti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
4. dakikada Rakoczy'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kwabena'nın şutunda kaleci Çınar topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine attı. 1-0
37. dakikada sol kanattan Kwabena'nın ortasında Yiğit meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0
52. dakikada sağ kanattan Cephas'ın ortasında ceza sahası içinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 3-0