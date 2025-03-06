Ankaragücü üç puanı üç golle aldı

Kaynak: İHA
Ankaragücü üç puanı üç golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol 1.liginin 28.haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor, müsabakayı 3-0 kaybetti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Rakoczy'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kwabena'nın şutunda kaleci Çınar topu kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine attı. 1-0

37. dakikada sol kanattan Kwabena'nın ortasında Yiğit meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0

52. dakikada sağ kanattan Cephas'ın ortasında ceza sahası içinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 3-0

aw406757-02.jpg

Son Haberler
Rangers taraftarları Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi
Rangers taraftarları Kadıköy'e Galatasaray atkısı açarak geldi
Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın oldu
Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın oldu
Bebekken reklam yüzü olduğu olduğu firmada yönetici oldu!
Bebekken reklam yüzü olduğu olduğu firmada yönetici oldu!
Brent petrolün varili 69,63 dolardan işlem görüyor (6 Şubat 2025)
Brent petrol 69,63 dolardan işlem görüyor
Gönen’de ahşap ev alevlere teslim oldu
Ahşap ev alevlere teslim oldu