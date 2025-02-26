Ankaragücü ve Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

20. dakikada sağ kanatan ceza sahasına sokulan Cephas'ın şutunda top kale üzerinden dışarı gitti.

24. dakikada kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Sporar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

48. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Pası alan Makouta'nın ortasında ceza sahası içinde Cordova kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

66. dakikada Ankaragücü serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rotariu'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1