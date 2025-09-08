Ankaragücü'nde erken ayrılık!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ankaragücü'nde fatura teknik direktör Mustafa Kaplan'a kesildi.

Ankaragücü'nde toplam 6 maça çıkan Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Sayın Kaplan’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.