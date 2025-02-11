Ankaragücü’nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Sadece 6 maça çıkabildi

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Ankaragücü’nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Sadece 6 maça çıkabildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adam Ankara ekibinde sadece 6 maçta görev alabildi.

MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş'in ayrılığını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü'ndeki ilk maçına 4 Ocak'ta çıkan Kemal Özdeş, takımının başında altı maçta yer aldı. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte iki galibiyet ve dört yenilgi elde etti.

Trendyol 1. Lig'de Ankaragücü 23 maç sonunda topladığı 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

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