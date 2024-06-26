Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

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Ankaragücü'nden ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Geçen sezon Ankaragücü forması giyen Anastasios Chatzigiovanis, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Eyüpspor kadrosunu güçlendirmeye başladı. Arda Turan yönetimindeki Süper Lig'in yeni ekibi, son olarak Ankaragücü'nde oynayan Anastasios Chatzigiovanis'i transfer etti.

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Eyüpspor bu transferi "Eyüpspor’a Hoş Geldin Anastasios Chatzigiovanis!" başlığıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, MKE Ankaragücü'nden Yunanistan Milli Takım futbolcusu Anastasios Chatzigiovanis ile sözleşme imzaladı" ifadesi kullanıldı.

Asbaşkan Fatih Kulaksız, Anastasios Chatzigiovanis'in takip ettikleri bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bu sezonki ilk transferimiz Anastasios oldu. Süper Lig’deki ilk yılımızda bize ciddi katkılar verecektir. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Yunan futbolcu da Eyüpspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "İlk tercihim Eyüpspor'du. Arda Turan gibi bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum. Onun gibi bir ismin beni istemesi beni çok mutlu etti. Umarım tarihimizde ilk kez yer aldığımız Süper Lig’de çok güzel şeyler başarırız.''

Ankaragücü formasıyla geçen sezon 40 maça çıkan Chatzigiovanis'i, 4 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.

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