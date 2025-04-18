Ankaragücü'nden kritik kayıp

Kaynak: İHA
Ankaragücü'nden kritik kayıp

Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Manisa FK sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

1.Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

28. dakikada Manisa FK atağında Oğuz'un sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte rakibine rağmen iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Ankaragücü atağında Rotariu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Alperen topu son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Oğuz'un ceza sahası arkasına ortaladığı topa yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 2-0

54. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı korner atışında Rotariu'nun sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti. 2-1

72. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuran Kadir Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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