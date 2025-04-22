Ankaragücü’nden taraftarlara büyük jest

Kaynak: AA
Ankaragücü’nden taraftarlara büyük jest

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Çorum FK’yı ağırlayacağı kritik maç öncesi taraftarlarına büyük jest yaptı. Sarı lacivertli kulüp, kümede kalma maçının biletlerini 19 lira 19 kuruştan satışa çıkardı.

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nün 27 Nisan Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı kritik maçının tüm biletleri 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarılırken, kadın ve çocuklara biletler ücretsiz olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüm kategorilerde biletlerin 19 lira 10 kuruştan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Kadın ve çocuk taraftarlara biletlerin ücretsiz olacağı ve bu biletlerin Passolig kartlarına Doğu Tribünü'nden yükleneceği kaydedildi.

Ligde 39 puanla 18. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 27 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.

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