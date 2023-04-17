Ankaragücü'nden tarihe geçecek hamle

MKE Ankaragücü'nden 19,10 liralık bilet fiyatı...

Ankaragücü'nden tarihe geçecek hamle

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Bitexen Giresunspor'la iç sahada yapılacak maçın biletlerini kulübün kuruluş yılına da vurgu yaparak 19 lira 10 kuruştan satışa sunacak.

Sarı-lacivertli kulüpten taraftara yapılan çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

"113 yıllık şanlı tarihinde her zaman hak ve adalet kavramlarının yanında olan kulübümüz, bu değerleri korumak adına mücadelesine devam edecektir. Yürüdüğümüz bu yolda bizi asla yalnız bırakmayan taraftarlarımıza Giresunspor müsabakası biletlerinin fiyatları stadyumumuzun tamamı için 19,10 lira olarak belirlenmiştir."

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. (AA)

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