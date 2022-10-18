Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı sonrası adalet isyanı

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nden hakem Halil Umut Meler ve VAR'ın kararlarına tepki olarak flaş bir paylaşım geldi.
Karşılaşmanın 26. dakikasında hızlı çıkan MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin pasında golü bulan Sowe'un golü VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı ile iptal edilmişti.
İşte Ankaragücü'nün paylaşımı:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.