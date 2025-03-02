Ankaragücü'ne Adanaspor şoku!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, Ankaragücü'nün konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada sol kanattan Oğuzhan'ın ortasında topla buluşan Candeias’ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
22. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kwabena’nın sert şutunda kaleci Nurullah, topu iki hamlede kontrol etti.
37. dakikada sağdan Donkor'un ortasında ceza sahası içinde Endri Çekiçi’nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45+4. dakikada sağ kanattan Cephas'ın ortasında arka direkte Nurullah'ın gelişine şutunda top direkten geri döndü.
83. dakikada Orkan'ın sağdan ortasında kaleci Ertaç’tan seken topu önünde bulan Ciss, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0