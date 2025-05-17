Ankaragücü'nün borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Faruk Koca, 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile kulübün mali durumunu haber ajanslarına açıkladı.

Faruk Koca, başkan adayı olacak ve kulübe gerçek anlamda hizmet etmek isteyen herkese destek olacakları vurguladı.

Koca, mevcut başkan olan ve seçimde aday olmayacağını duyuran İsmail Mert Fırat'ın uzun bir dönem seçilecek yönetimden kendilerine olan borçları istemeyeceğinin altını çizerek, "Faruk Koca ve İsmail Mert Fırat, kulübe verdiği paraları Ankaragücü, Süper Lig'e çıkana kadar asla istemeyecek. Tek şart, başkan adayı olanların 500 milyon lirayı kulübün kasasına koymak için genel kurulu ikna etmesi lazım. Ankaragücü'nde Fatih Mert başkanlığında yöneticiliğim ve sonrasında da başkanlığım dönemimde, geçmiş yönetimlerden kalan 40 milyon avro borcu sahiplenerek göreve başladım. Genel kurula bunu sunan her kim olursa olsun sözümüzün arkasında duracağız ve takım Süper Lig'e yükselene kadar alacaklarımızdan bir kuruş istemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı İsmail Mert Fırat da bu sözü verdiğini belirtti.

"KULÜBÜN BORCU 20 MİLYON DOLAR"

Faruk Koca, kendi alacakları dışında kulübün borcunu da açıklayarak, şunları söyledi:

"Mevcut transfer yasağına söz konusu 91 milyon lira borç var. Futbolcuların ve personelin de alacağı 270 milyon lira. İsmail Mert Fırat ve benim alacaklarım dışında transfer yasağı, futbolcu alacakları dahil kulübün mevcut borcu 20 milyon dolar. Ben başkanlığa ilk başladığım dönemde 39 transfer yasağı dosyasında 33 milyon 500 bin avro+yüzde 22 stopajla birlikte 41 milyon avro borç vardı. Şu anda ise borç 20 milyon dolar. Kulübün başka borcu yoktur, diğer haberlere kimse itibar etmesin."

"İSMAİL MERT FIRAT, 11 AYDA 860 MİLYON LİRA VERDİ"

Faruk Koca, İsmail Mert Fırat'ın geçen yıl haziran ayında yapılan seçimden sonra 11 ayda kulübe kendi imkanlarıyla büyük bir para girişi sağladığını vurguladı.

Fırat'ın ve bazı yöneticilerin katkılarıyla kulübün maddi olarak ayakta tutulduğunu aktaran Koca, "İsmail Mert Fırat, son 11 ayda kulübe yüzde 80'i kendi cebinden olmak üzere 860 milyon lira verdi. Hem de hiçbir kurumdan destek almadan bu paraları kendi imkanlarıyla kulübe verdi. Bir kulübün gideri her yıl 1 milyar liraya yakın." diyerek sözlerini tamamladı.