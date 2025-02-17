Ankaragücü'nün iki taraftar grubu birbirine girdi: 1'i ağır 7 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Bolu Highway AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakaryaspor ile oynayacakları maç için Ankaragücü'nün ‘Gecekondu' isimli ve ‘Bekarevi Çocukları' isimli taraftar grupları mola verdikleri Highway'de karşılaştı.

Ankaragücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1'i ağır 7 taraftar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan taraftarlar, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga nedeniyle Highway'deki dükkanlar, otobüsler ve birçok araç zarar gördü. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda taraftar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaralı vatandaşların hastanelerde tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.