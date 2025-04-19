Ankaragücü’nün kaptanından olay sözler! Takım arkadaşlarını hedef aldı

Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Manisa FK sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Küme düşmeme mücadelesi veren Ankara ekibi aldığı mağlubiyetle ateş hattından kurtulamadı.

Maç sonrası Ankaragücü cephesinden gelen açıklamalar dikkat çekti. Sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi Kaleci Ertaç Özbir takımın birlik olamadığını ve isteksizlik olduğunu ifade ederek, "Bu oyuncularla bu ligde olmaz. Ben bu ligde ne oyuncularla oynadım. Onlarla kıyasladığımda bu takımdakilerle bir yere gelemeyiz. Ağabeyleri olarak gidip diğer futbolcuları uyardığımda bana dudak sallıyorlar. Uyarsan ne olacak ki o saatten sonra. Biz rakip takımın ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakalım. 39 puandayız, 3 maçın tamamını kazanırsak 48 puana yükseliriz. Bizim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR REAKSİYONSUZ BİR TAKIM GÖRMEDİM"

Maç çıkışında takım otobüsüne bineceği sırada bir konuşma gerçekleştiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir ise, "Takımda ruh yok. Futbolcular olarak sorumlusu biziz. Küme düşmeyi kabul etmiyoruz. 1 değil 2 değil 5 tane hoca değiştirdik. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu kadar reaksiyonsuz bir takım görmedim" dedi.