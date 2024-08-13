Ankaragücü’nün kayıp yıldızı bulundu. Gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Ankaragücü’nün kayıp yıldızı bulundu. Gerçek ortaya çıktı

Ankaragücü'nün haber alamadığı yıldız futbolcusu Renaldo Cephas ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas’ın neden maça çıkmadığı belli oldu. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cephas’ın başka bir kulüple anlaştığı öğrenildi. Bu durumu noter huzurunda kanıtlamak için teknik direktör tarafından maç kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen ve antrenmanlara katılmayan Cephas hakkında, Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Nerede olduğunu bilmiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada “Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu” şeklinde haberler yayıldı.

Ankaragücü Kulübü ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Renaldo Showayne Cephas’ın kaybolduğu hakkında çıkan haberler asılsızdır” ifadelerine yer verdi.

Kulüp yetkilisi, konunun gereksiz yere uzatıldığını belirterek, “Cephas’ın başka bir kulüple anlaştığını öğrendik. Kendi isteğiyle maça çıkmadığını noter huzurunda kanıtlamak için kadroya dahil edildi. Antrenmanlara ve maçlara katılmama kararı aldı. Biz de noter işlemlerinde yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor” dedi.

Öte yandan, Cephas’ın sosyal medya paylaşımlarına göre, futbolcunun bir fitness salonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.

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