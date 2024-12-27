Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu

Kaynak: AA
Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü yeni teknik direktörü belli oldu. Ankara ekibi, Kemal Özdeş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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