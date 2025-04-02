Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

Hoş Geldin Mesut Bakkal

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BEŞİNCİ TEKNİK ADAM OLDU

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı. Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.