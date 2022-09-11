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Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yozgat'ta Doğu Ekspresi yolcu treni vagonunun raydan çıkması sonucu ulaşıma kapanan Ankara-Kayseri demir yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:45
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:46
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Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı. Doğu Ekspresi raydan çıkmış yolcular otobüslerle taşınmıştı

Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonunun Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıkmasıyla kapanan demir yolunda, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Yolun ulaşıma açılmasıyla Yerköy Tren Garı'nda bekleyen 2 tren de yoluna devam etti.

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıkmış, yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle Yerköy Tren Garı'na çekilmişti. Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapanmıştı.

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