Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Kızı dua istedi. Son hali herkesi üzdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Kızı dua istedi. Son hali herkesi üzdü

Ankaralı Turgut, sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini üzdü. Sevilen sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Kızı, babasının hastane yatağındaki fotoğrafını paylaşarak tüm hayranlarından dua istedi.

Ankaralı Turgut, sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındı.

Turgut'un zayıflamış hali, sevenlerini derinden etkiledi.

Müzik dünyasının duayen ismi için hayranları, geçmiş olsun mesajlarıyla bir araya geldi.

Sanatçının kızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini durumdan haberdar etti.

Hastanedeki son görüntüsüyle hayranlarını üzen Turgut'un, 2017 yılında da benzer bir sağlık sorunu yaşamış olduğu öğrenildi.

Müzik dünyası, usta sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Turgut, uzun yıllardır mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Kızı, babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, hayranlarından destek istedi.

Hastanedeki son görüntülerinde oldukça zayıflamış olduğu görülen Turgut'un, sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiği belirtildi.

Müzik dünyası, usta sanatçının bu zorlu süreçte yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldi.

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